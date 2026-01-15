影／SEVENTEE官方快閃店登陸台北松菸 「必拍成員牆+沉浸式空間體驗」超夢幻





[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨

韓國人氣男團SEVENTEEN的官方周邊快閃店，1月15日至2月8日在台北松山文創園區盛大登場，活動不僅提供官方周邊商品，更打造能完整體驗，SEVENTEEN世界觀與情感氛圍的沉浸式快閃空間。

現場規劃多項互動體驗內容，包含以天花板垂吊裝置打造的拍照區，以及運用鏡面設計構成的沉浸式空間，讓粉絲能自在留下紀念影像，同時設有媒體播放區，播放多支SEVENTEEN音樂錄影帶，提供結合音樂與影像的觀賞體驗。

廣告 廣告

SEVENTEEN的官方周邊快閃店在台北松山文創園區登場。（圖／記者曾子馨攝）

更多FTNN新聞網報導

影／BABYMONSTER台北開唱「Ahyeon慘跌在地」 打招呼秀中文卻卡詞萌喊：對不擠

影／潘瑋柏被虧撞臉SJ神童 瘦身成果公開粉絲全嚇傻！

影／網友苦勸阿雅「為了健康要吃肉」 她曝吃素近30年原因！懷孕坐月子照樣吃

