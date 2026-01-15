(影) SpaceX龍飛船順利濺落加州外海! 太空史上首次因成員健康提早返航

[Newtalk新聞]

SpaceX Crew-11 任務的「龍飛船」（Crew Dragon）於今（15）日自國際太空站（ISS）脫離，並在加州外海、靠近聖地牙哥海域順利濺落，提前結束原定任務。飛船重返大氣層時，以約每秒 7.8 公里、相當於超音速子彈 10 倍的速度穿越天空，在加州與舊金山上空留下明顯火光軌跡，吸引多地民眾目擊。





據《ABC News》報導，Crew-11 原規劃任務期約 6 個月，預計執行至今（2026）年 2 月，但因一名太空人出現健康狀況而提前約一個月返航。NASA 表示，該名成員狀況穩定，並未公開身分或初步診斷，強調此為審慎的醫療考量，而非緊急疏散行動。這也是國際太空站運作約 25 年來，首度因醫療因素啟動提前返航。

此次任務成員包括 NASA 太空人兼指揮官 Zena Cardman 與 Mike Fincke、日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）太空人 Kimiya Yui，以及俄羅斯航太總署（Roscosmos）太空人 Oleg Platonov。四人於 2025 年 8 月 1 日升空，在軌道實驗室停留約 165 天，期間完成多項科學研究與國際合作任務。NASA 指出，飛船再入與著水過程均按計畫進行，未出現音爆等異常狀況。





與此同時，SpaceX 執行長馬斯克（Elon Musk）在社群平台 X 分享一段約 48 秒的太空船軌道影片，畫面呈現地球曲面、日出與極光景象。影片顯示太空船以約每小時 28,000 公里的速度環繞地球，相當於紐約飛抵倫敦僅需約 10 分鐘，突顯低地球軌道的高速與操作挑戰。貼文發佈後迅速累積超過一萬個讚，並引發網友對火星任務與未來太空探索的熱烈討論。





NASA 表示，Crew-11 任務雖然縮短，但仍達成主要科學與技術目標，並再次展現美國、日本與俄羅斯在太空領域的合作成果，也凸顯載人太空任務中對太空人健康與安全的優先考量。

