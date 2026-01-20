(影) Su-57實戰行銷踢鐵板! 俄集結10架Tu-95要大空襲 防空網反遭烏軍重創

[Newtalk新聞] 綜合外電報導，俄羅斯近期加大對烏克蘭的空中與飛彈攻勢，同時試圖透過實戰展示新型戰機性能，卻未達預期效果。X《Euromaidan Press》消息指出，俄羅斯曾派遣最先進的 Su-57 匿蹤戰機進入烏克蘭戰場，意圖「實戰擊殺」並提升外銷吸引力。不過，一名烏克蘭 MiG-29 戰機飛行員透露，烏軍飛行員「很清楚自己的任務」，成功挫敗俄軍在頓內次克方向的行動，「戰機沒有賣出去，也沒有達到任何行銷效果」。





同時，X《MonitorX》消息指出，俄軍戰略轟炸機已完成部署並掛載 Kh-101 巡弋飛彈，至少 10 架 Tu-95 轟炸機自俄羅斯多個基地集結，準備對烏克蘭發動結合無人機的飛彈攻擊。相關調動包括多架 Tu-95MS 在烏克蘭卡、恩格斯-2、奧列尼亞與佳吉列沃等基地之間轉場與升空行動，顯示空襲準備進入實施階段，外界預期俄軍可能於今晚發動聯合無人機與飛彈攻勢。





俄軍空襲烏軍陣地，出動5枚「匕首」高超音速導彈及10枚KH-101巡弋飛彈。 圖：翻攝自 騰訊新聞





在防空戰場方面，X《NOELREPORTS》消息指出，烏克蘭國家安全局（SBU）特種部隊「Alpha」表示，2025 年對俄羅斯防空系統造成約 40 億美元損失，摧毀多套 S-300、S-350、S-400、Buk、Tor 與 Pantsir 系統，以及 Nebo、Podlyot、Niobiy 等關鍵雷達，成功為烏軍長程無人機打開深入俄境的安全通道。





而烏克蘭無人機系統部隊也指出，1 月 17 日至 19 日在新成立的「深度打擊中心」協調下，對俄軍多處軍事與後勤目標實施精準打擊，確認命中項目包括盧甘斯克地區一具 S-300V 發射車、一套北韓製 M-1991 火箭系統、三座供俄軍後勤使用的鐵路變電站，以及頓內次克被占區第 51 集團軍的兩處無人機儲存點。





另據《NEXTA》報導，披露俄軍內部紀律問題，指出佔領部隊對新兵進行所謂「教育工作」，內容竟包括禁止吸食指揮官的大麻，引發外界質疑俄軍紀律與管理狀況。

