(影) Switch Sports進軍烏富島！新增7項新競技！運動神作海放前代：12大項榨乾卡路里

[Newtalk新聞] 任天堂（ Nintendo ）於近期的直面會上正式發表了次世代主機 Nintendo Switch 2 的護航體感大作《 Nintendo Switch 運動 度假勝地》（ Nintendo Switch Sports Resort ）。相比於被玩家普遍稱為「 1 代」的前作《 Nintendo Switch Sports 》，這次的新作不僅僅是畫面的升級，在玩法多樣性與收錄項目上，更展現了極具誠意的大幅跨越。本作直接將舞台從 1 代封閉的室內綜合體育館，搬到了充滿熱帶島嶼風情的「烏富島」（ Wuhu Island ），藉由廣闊的戶外場景，徹底顛覆了前作的遊戲體驗。





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前所未有的拇指大戰，立刻重返童年！ 圖：翻攝自任天堂官網





最令社群振奮的差異，在於本作大幅擴編的運動陣容。在總數高達 12 款的體感競技中，除了保留 1 代極受歡迎的網球、排球、保齡球、籃球與高爾夫球之外，本作一口氣新增了高達 7 項截然不同的全新運動！相較於前作較為靜態的揮拍與踢球，玩家現在能重溫經典的拳擊、桌球與射箭，更能體驗 1 代完全沒有的極限滑板、水上摩托車，甚至可以駕駛螺旋槳飛機翱翔天際。這些新增項目完美展現了「度假勝地」的核心精神，徹底補足了前作缺乏大型戶外競技的遺憾。





新增水上摩托車模式 圖：翻攝自 X @TusGangasGaming





全新加入的極限與海空運動，也讓新一代 Joy-Con 2 的操作潛力得到徹底釋放。以水上摩托車與螺旋槳飛機為例，玩家不再侷限於前作平面的揮動，而是需要運用細膩的體感來精準控制立體空間的油門與轉向，享受競速快感；滑板項目則考驗玩家的平衡感與節奏，在虛擬場地中大秀花式特技。此外，本作獨家首創的原創項目「拇指大戰」（ Thumb Wrestling ）更成為目光焦點。這是一項前所未見的心機博弈，玩家必須壓制對手虛擬拇指達 3 秒才能獲勝；若持續壓低拇指進行「蓄力」，還能讓拇指變大變強，為派對同樂增添了極大的變數與笑料。





透過 Joy-Con 2 的滑鼠功能控制「滑板」操作。 圖：翻攝自 X @famitsu





為因應比 1 代更激烈的運動強度，開發團隊貼心加入了「跳繩」小遊戲，讓玩家在正式開戰前能充分熱身。角色系統同樣給予極大自由，玩家可沿用前作的「 Sportsmates 」，或是匯入極具個人特色的「 Mii 」化身。本作預計於 2026 年 10 月 22 日發售，支援繁體中文與最高 4 人同樂，實體版售價為新台幣 1680 元。憑藉著超越 1 代的龐大戶外陣容與全新玩法，本作勢必將再次稱霸家庭派對遊戲市場。

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