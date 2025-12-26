影／TRASH貝斯手當爸瞞一年「性別趴」萬人參加無人知

TRASH博文成為人父。（圖／翻攝自博文IG）





金曲樂團TRASH成員接連迎來人生新階段，繼主唱阿夜於2023年升格當爸後，貝斯手博文也在今年耶誕節無預警報喜，證實早已成為新手爸爸，而這項喜訊竟悄悄藏在8個月前的高雄巨蛋演唱會中，讓粉絲事後才驚覺自己曾參與一場「萬人性別趴」。

博文25日透過社群曬出一張緊握嬰兒小手的照片，寫下「生活最近有些不同…願妳平安快樂、享受人生」，未曾公開戀情的他突然宣布當爸，瞬間震撼樂迷圈。團員們也在留言區配合演出，阿夜留言表示「不可能欸好扯」，吉他手頤原則直呼「超級扯」，逗趣互動引發粉絲熱烈討論。

TRASH高雄演唱會上粉色紙花從舞台灑落，博文當場感動落淚。（圖／翻攝自博文IG）

隨後，TRASH官方IG公開一段幕後影片，揭曉這項藏了一年的秘密。原來早在今年5月高雄巨蛋演唱會前，團員們便已得知博文即將升格人父，並策畫在演唱會上用最狂方式替他揭曉寶寶性別。當晚演唱〈世界盡頭〉時，舞台突如其來噴灑大量粉色紙花，象徵迎來女兒誕生，但當下只有台上成員知情。

影片中，可見博文當場紅了眼眶，阿夜忍不住驚呼出聲，頤原甚至因太嗨而彈錯拍子。阿夜也笑說：「現場一萬多人，是看影片才知道自己參加了性別趴。」真相曝光後，粉絲紛紛留言直呼「超瘋」、「人生第一次性別趴就獻給博文」、「只有TRASH想得到」。

