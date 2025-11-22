影／TWICE來了！ONCE齊聚街頭尬舞應援！ 盜版攤商遭警「大力掃蕩」捍衛演唱會素質





[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜

南韓人氣女團 TWICE 將於22、23 日在高雄世運主場館盛大開唱，全台各地 ONCE 都使出渾身解數、全力應援。高雄市民自發性舉辦街頭即興尬舞比賽，一首首經典夯曲全都難不倒大家。這場「TWICE 高雄前夜祭」號召各地歌迷前來挑戰，隨機播放KPOP歌曲，考驗每個身懷絕技的粉絲們。預計也將在23日演唱會尾場謝幕後，再次舉辦 After Party 慶祝兔寶來台開唱大成功。

不過天團開唱也讓不肖業者嗅到商機，今天稍早，高雄警方就在場外先後取締了20餘件非法攤商，甚至還有攤販試圖販售未經授權的 TWICE 盜版周邊，全都遭警方一舉掃蕩，全力維護演唱會的最高素質。讓不少人直呼：「高雄警方很有效率」，表示從沒見過北部警方大動作查緝盜版周邊。

TWICE 歌迷在街頭熱力應援，卻也有不肖業者校想賺黑心財，遭到警方大力掃蕩。（圖／Threads：chenchimai、lulalulalayuhao）

