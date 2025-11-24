影／TWICE合照「台下粉絲狂喊YA」 成員全愣住子瑜卻獨自爆笑XD





[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨

韓國女團TWICE上週末連兩日在高雄世運舉辦演唱會，雖然成員彩瑛因健康亮紅燈，不得不缺席，但TWICE出道10年以來首次在台灣開唱，仍吸引超過10萬名粉絲們共襄盛舉。

而第一天開唱時，TWICE在台上高舉手幅大合照，台下的粉絲們則高喊「耶」，音量響遍全場，沒想到這台灣人熟悉的拍照習慣，卻讓TWICE成員相當困惑，獨自聽懂的子瑜則是當場大笑，可愛插曲在網上引起熱議。

TWICE在台上高舉手幅大合照。（圖／X：JYPETWICE）

