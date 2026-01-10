影／TWICE子瑜現身紐約迎2026年 興奮倒數露超甜笑容融化粉





[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨

韓國女團TWICE的台灣成員子瑜，過去總是因行程忙碌，總是難以享受假期，不過近期跨年，子瑜難得與好友們一起慶祝，一行人倒數新年的到來。

透過圈外好友上傳的貼文可見到，跨年當晚，子瑜與前女團的Elkie現身美國紐約，兩人身穿小禮服與大批好友一起迎接2026年，倒數時，還可見到子瑜的超甜微笑，看上去相當興奮。粉絲們看了也留言，「他的笑容，我要融化了」、「很高興他們跨年不需要跑行程」、「好喜歡這個笑容」。

子瑜（圖中）與前女團的Elkie（圖左）現身美國紐約。（圖／IG：jenny._.newyork）

