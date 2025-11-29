影／TWICE彩排《日不落》竟意外劇透驚喜 成員聽到場外尖叫聲全笑噴XD

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。





[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨

韓國女團TWICE《THIS IS FOR》世界巡演，23日晚間在高雄世運主場館圓滿落幕，出道10年首次在台灣開唱的他們，為了給粉絲驚喜，特別準備蔡依林的經典歌曲《日不落》。

不過這驚喜竟意外在演唱會開始前就「劇透」，有許多粉絲在彩排時，就聽到TWICE演唱的聲音，而粉絲也興奮地在場外尖叫、歡呼，讓TWICE相當驚訝，甚至忍不住噴笑。

