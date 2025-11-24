影／TWICE志效沿「高雄輕軌」晨跑畫面曝光 完美身材粉絲驚嘆：隊長超自律

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。





[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜

南韓人氣女團 TWICE 22、23 日一連兩天在高雄世運主場館盛大開唱，昨（23）日尾場還帶來驚喜安可曲〈TT〉讓不少 ONCE 直呼超感動。而隊長志效昨日稍早在限動釋出自己沿著輕軌旁晨跑的畫面，還用正體中文寫下：「今天的演出也已經準備好加油了」完美標緻的健康身材，讓不少歌迷驚嘆：隊長果然超自律。

影片中也能見到輕軌列車正好駛過，也讓網友笑稱：「乘客賺到了」、「搭早班車看到偶像跑步是什麼樣的體驗？」

廣告 廣告

TWICE 隊長志效23日曬出自己沿著高雄輕軌晨跑的畫面，完美身材讓粉絲驚艷。（圖／IG：_zyozyo）





更多FTNN新聞網報導

影／TWICE高雄演唱會煙火秀嗨翻5.5萬人 志效拉子瑜上台獨唱全場爆哭！

影／TWICE來了！ONCE齊聚街頭尬舞應援！ 盜版攤商遭警「大力掃蕩」捍衛演唱會素質

影／迎接TWICE週末高雄演唱會！黃捷應援地標前熱舞應援：本週我挺藍

