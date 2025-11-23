影/TWICE演唱會盜版攤販大逃亡 高雄警追逐中摔傷

韓國女團TWICE於11月22日至23日在高雄世運主場館舉辦演唱會，吸引大量粉絲前來支持。然而，演唱會周邊卻出現不少違規攤販，販售疑似盜版的周邊商品，造成現場混亂。

韓國女團TWICE高雄開唱，演唱會周邊卻出現不少違規攤販，販售疑似盜版的周邊商品，造成現場混亂。（圖／翻攝畫面）

警方表示，在演唱會當天下午進行巡查時，發現許多攤販在場外設攤，部分攤販因販售盜版商品而拒絕配合查驗，甚至試圖逃跑。在此過程中，一名25歲的男攤販因拒絕配合身分查證，試圖脫離現場，結果導致一名警員在追逐中摔倒，受傷送醫。

警方指出，雖然未查獲足以證明為仿冒品的實體證物，但已針對違規占用道路的攤販開出5單罰單，並對20件違規攤商進行勸導，要求立即撤離。

警方強調，將在演唱會期間加強巡查，若發現任何違規行為或販售疑似仿冒品的攤販，將依法取締，以保障粉絲及用路人的安全。警方亦提醒民眾，選購周邊商品時，務必透過官方渠道，以免購買到品質不明的盜版商品。

