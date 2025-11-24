影／TWICE返韓粉絲徹夜守機場送機 子瑜點頭「回家開唱很開心」
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨
韓國女團TWICE結束連兩日在高雄世運的演唱會，8名成員24日一早現身小港機場，準備搭機返回韓國，雖然TWICE離台的時間相當早，機場仍然有許多粉絲出現，甚至有不少人是徹夜守候，只為替偶像送機。
而台灣成員子瑜搭機前被記者問到：「這次回台灣有沒有很開心？」她也親切地點頭，相信此次的演唱會對子瑜來說意義非凡。好消息是，TWICE此次驚喜宣布3月台北大巨蛋的演唱會多唱一場，子瑜也承諾台北見，「謝謝你們十年的陪伴，我們會再來的」。
更多FTNN新聞網報導
影／迎接TWICE週末高雄演唱會！黃捷應援地標前熱舞應援：本週我挺藍
影／TWICE高雄演唱會煙火秀嗨翻5.5萬人 志效拉子瑜上台獨唱全場爆哭！
影／TWICE來了！ONCE齊聚街頭尬舞應援！ 盜版攤商遭警「大力掃蕩」捍衛演唱會素質
