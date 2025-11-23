影／TWICE高雄演唱會煙火秀嗨翻5.5萬人 志效拉子瑜上台獨唱全場爆哭！

YouTuber團體「眾量級」前情侶檔的張家寧（家寧） 近日再度成為話題焦點。她原本擁有超過52萬粉絲追蹤的社群Instagram 帳號與 Threads 帳號，今（22）日無預警突然全部消失，引發粉絲與網友熱議。不少人猜測，她的帳號恐遭到大量檢舉下架，甚至有網友在社群上發起「繼續檢舉行動」，希望連她的YouTube頻道也能被封鎖。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前