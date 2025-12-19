影／TWICE、i-dle 都在跟風！ 最新流行「抓帽跑跑挑戰」你跟上了嗎？





[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜

最近大家是不是都被這種「抓帽子跑跑」影片洗版了呢？近期韓國娛樂圈「短影音挑戰」再度更新，許多 K-POP 男神、女神都化身成被抓住的小人，拍攝「抓帽子跑跑」 短影音。這個挑戰也很快傳遍亞洲娛樂圈，引發各地愛豆與網友們跟風。就連台北市長蔣萬安也在最近宣傳最新活動時跟風化身「跑跑市長」讓網友都直呼好可愛。

這種「抓帽子跑跑」搭配的是 ILLIT 今年發布的歌曲〈Not Cute Anymore〉，網友將原本慵懶的曲風加速變成洗腦的可愛花栗鼠腔，從 i-dle 、TWICE 甚至 ILLIT 本人都跟風拍攝這段可愛的跑跑影片。不只女團愛玩，連男團 TWS 也搭配自家最近同樣洗腦的〈OVER DRIVE〉跟風「跑」一波，照樣毫無違和感。MZ時代年輕人創意無限，持續在娛樂圈內激發意想不到的火花，創造話題。

最新短影音挑戰「抓帽子跑跑」在全網造成病毒式熱潮。（圖／IG：illit_official、i_dle_official）





