影/YTR孫生涉性醜聞案！ 出庭比讚嗆：撒謊的人都會下地獄

本名孫羿泩的前「反骨男孩」成員、YouTuber孫生，因涉嫌猥褻2名成年女子、性侵1名未成年少女，並外流影片，遭台北地檢署依強制猥褻、強制性交、妨害性隱私及違反《個資法》等罪嫌起訴。台北地院今（30）日開庭審理，孫生現身法院時不只看到媒體比讚，還說「撒謊的人都會下地獄」。

孫生現身法院出庭，看到媒體比讚，還說「撒謊的人都會下地獄」。（圖／翻攝畫面）

孫生走進地院，看到媒體守候，態度十分輕鬆，還豎起大拇指「比讚」，有媒體詢問「感覺怎麼樣？會不會覺得冤枉？」孫生則回應「老樣子，撒謊的人都會下地獄」。

案件爆發源於2024年7月8日晚間，孫生約兩名女性友人到餐廳用餐，過程中孫生抽菸時，對其中一名女子猥褻稱「妳屁股很有肉」、「多人運動」等語，並徒手襲臀約14下，該名女子報警提告。台北地院依《性騷擾防治法》判處孫生5月徒刑，得易科罰金。

檢警進一步追查發現，孫生近2年內，涉及多起性侵猥褻案件。2022年10月5日晚間，孫生以剪髮為由，前往一名女子住處，兩人在剪完後到陽台抽菸聊天，他卻趁著對方回到客廳時強行猥褻。2023年3月16日晚間，孫生前往另一名女子住處拍攝影片，直到隔天凌晨2、3時，突撲向躺臥床上休息的女子，強暴猥褻對方。同年10月13日晚間，孫生以想看未成年少女練舞為由，將某少女帶回家中，趁少女聽音樂時性侵得逞。此外孫生還在台北市林森北路一家旅館與另一名女子性交，並在雙方合意下拍攝8部性影像後，還傳給一名吳姓女網紅觀賞。當時檢警為防止性影像繼續散播，於今年5月28日前往拘提孫生，訊後諭令50萬元交保。

爭議不斷的前「反骨男孩」成員、YouTuber孫生，今（30）日前往台北地院出庭。（圖／翻攝畫面）

檢察官也在起訴書痛批孫生「陷溺性癮」，漠視個人主體性及性自主權，或利用友誼信任，甚至藉工作之便強行玷辱多名女性，甚至戕害未成年少女身心及人格健全發展。檢方還指出，孫生至今面對司法程序，仍未深切反省其犯行造成被害人此生難以驅散之陰霾，還當庭扯謊、糾纏受害者，要求配合作偽證或對檢警不理不睬，試圖脫身，犯後態度極其惡劣，建請法院從重量刑。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

