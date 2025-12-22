彷彿置身日本山林的溫泉旅行！虹夕諾雅 谷關「五種特色房型、精緻日式料理」等10大體驗此生必須享受 | BAZAAR
「虹夕諾雅 谷關」沿襲日本虹夕諾雅的品牌風格，以「溫泉溪谷的樓閣」作為概念，在2019年於台中谷關打造頂級奢華溫泉度假村－「虹夕諾雅 谷關」，館內活用深山溪谷湧出的水源及豐富溫泉，打造一座與大自然相互共鳴的建築及景觀設計。「虹夕諾雅 谷關」館內所有客房均附半露天溫泉浴池，加上能感受清風流水的開放式公共空間、充滿當地特色的體驗活動，以及結合台灣與日本風情的精緻日式料理等，為旅客營造出讓人彷彿置身日本山林的溫泉旅行，滿滿細節的住宿體驗此生必須享受！
亮點１：溫泉溪谷的樓閣「虹夕諾雅 谷關」
PHOTO CREDIT: 虹夕諾雅 谷關
台灣的中央山脈超過 3000 公尺的高山綿延，而谷關正是位於此山脈中的溫泉勝地。「虹夕諾雅 谷關」館內活用深山溪谷湧出的水源及豐富溫泉，打造一座與大自然相互共鳴的建築及景觀設計。除了溫泉以外，虹夕諾雅 谷關的飯店後方有著全長 1300 公尺的步道，在步道途中還設有可以眺望谷關全景的展望台，春天時櫻花盛開、秋天時滿山紅葉，各個季節都有著絕佳美景。
亮點２：擁有「美肌之湯」碳酸氫鹽泉
PHOTO CREDIT: 虹夕諾雅 谷關
「虹夕諾雅 谷關」公共空間運用豐沛的溫泉，與台灣中央山脈的泉水進行精密設計，因此在館內的谷關溫泉從不枯竭、常年噴湧，整年都有穩定的湧泉量。被譽為「美肌之湯」的溫泉無色無味、對肌膚的刺激較小，在台灣的溫泉法中稱之為碳酸氫鹽泉。
亮點３：媲美日本「溫泉大浴場」
PHOTO CREDIT: 虹夕諾雅 谷關
在虹夕諾雅 谷關有著能盡情享受碳酸氫鹽泉的大浴場，室内溫泉按照日式溫泉的概念打 造，露天溫泉則有著獨特設計，擁有開放的舒適空間，讓人能親身感受谷關當地的自然環境。
亮點４：每房皆附有「半露天溫泉浴池」
PHOTO CREDIT: 虹夕諾雅 谷關
虹夕諾雅谷關一共擁有5大房型、共49間寬敞舒適的客房，除了被山景環繞的露天溫泉、充滿檜木香氣的大浴場之外，每個客房內皆備有專屬無循環半露天溫泉浴池，讓人不論白天黑夜，時時刻刻都能感受溫泉之美。
亮點５：提供日本精緻會席料理
PHOTO CREDIT: 虹夕諾雅 谷關
虹夕諾雅谷關從單點菜色到日本會席料理應有盡有，料理長將台灣當地常見的食材和日本料理的烹調手法相結合，打造出創新的魅力美食。將來自日本的元素不只展現在烹調方法中，更將料理盛裝在九谷、備前、有田等聞名世界的日本瓷 器中，讓人眼睛為之一亮。
亮點６：提供台、日、西式早餐
PHOTO CREDIT: 虹夕諾雅 谷關
除此之外更提供台式、日式、西式早餐，台式早餐提供以帆立貝瑤柱及雞高湯細燉慢熬出的粥品，搭配台灣人喜愛的煎花生、虱目魚鬆、皮蛋等配菜。而在甜品方面，還可享用台灣傳統甜品「豆花」的美味。
亮點７：每天一小時免費「谷茶時間」
PHOTO CREDIT: Harper's BAZAAR
谷茶時間會因應季節推出不同品項，大部分是依照谷關在地飲食文化發想的原創甜品，在早餐用餐後沿著水之庭園散步，行經浴後休息區就能順道品嘗相當愜意！
亮點８：免費池畔夜飲
PHOTO CREDIT: 虹夕諾雅 谷關
每天入夜後的池畔將提供免費酒精飲品，搭配蟲鳴及水流聲，享受徐徐涼風以及虹夕諾雅 谷關特調飲品，與好友、家人、另一伴一起度過涼爽的夜晚。
亮點９：每年推出兩檔專案行程
PHOTO CREDIT: 虹夕諾雅 谷關
今年秋冬虹夕諾雅貼心推出三天兩夜秋冬限定「暖活益身」專案，包含日式風味的鱘龍魚溫活火鍋、五葉松香氛美人湯與豐富有趣的發酵茶品茗體驗等，由內而外幫助身體提升免疫⼒！
亮點１０：不定期舉辦多項免費體驗活動
PHOTO CREDIT: 虹夕諾雅 谷關
虹夕諾雅 谷關將台灣在地文化融合在多項免費體驗活動中，像是「氣循森呼吸」為獨創的體操以氣功為基礎進行深呼吸，並搭配輕度的伸展運動。 「 谷關時光散策」講解關於谷關在地的故事，泰雅族的歷史與文化、自然環境及歷經自然災難過後谷關的變化。「草花散策」則藉由館内的松樹、台灣杉木與季節花卉，來訴說這片土地的故事。讓旅客來到虹夕諾雅 谷關能用五感體會大自然，享受一段身心放鬆的時光！
PHOTO CREDIT: 虹夕諾雅 谷關
「森林畫家」活動藉由繪畫，讓客人在探索館內的同時，可以一邊欣賞風景進行畫作。在虹夕諾雅 谷關有許多可以感受自然氛圍的公共區域，包含 綠意盎然的水之庭園、可以眺望馬崙山山巒的風之間。藉由觀察及描繪大自 然療癒身心，把景色留在圖畫紙中，創做獨一無二的回憶。
【「森林畫家」活動資訊】
期間：2021 年 8 月 1 日開始
時間：8:00~17:00 提供畫具借用
(最晚須於當日 18:00 歸還用具)
費用：免費
PHOTO CREDIT: 虹夕諾雅 谷關
疫情期間口罩需要不離身，虹夕諾雅 谷關提供一個實用且兼顧樂趣的活動 「彩繪口罩收納袋」。 活動時間將於空氣流通且被綠意包圍的西式涼亭，運用 紙、筆、繪圖模板等用具來讓旅客手繪屬於自己的口罩收 納袋,，讓口罩能有個 暫時可以放置的地方。回到日常生活中後， 也能夠再利用周遭的材料及用具來 製作一個外出期間能收納口罩的小物。
【「彩繪口罩收納袋」活動資訊】
期間：2021 年 8 月 1 日開始
時間：9:00~11:00
地點：西式涼亭
費用：免費
PHOTO CREDIT: 虹夕諾雅 谷關
疫情期間,將於客房服務首次推出「午後樓閣茶敘」， 以調理五法生、煮、烤、炸、蒸為概念,，提供五款日式點心搭配台灣茶享用。旅客待在虹夕諾雅 谷關的樓中樓客房，以及寬大落地窗的設計，在午後時刻欣賞窗前的自然風景的同時，也能在客房內悠然愜意的品嘗茶點。
【「午後樓閣茶敘」活動資訊】
期間：2021 年 8 月 1 日開始
時間：13:30~16:00 (最後加點時間為 15:30)
費用：$850(含稅不含 10%服務費)/1 人
預約：最晚 30 分鐘前預約, 一天限定 12 組
往下滑看「虹夕諾雅 谷關」五大特色房型介紹▼
虹夕諾雅 谷關特色房型：山霞（入住人數：4人／面積約34坪）
PHOTO CREDIT: 虹夕諾雅 谷關
山霞為虹夕諾雅谷關唯一非樓中樓式的平面房型。房內空間少有高低落差，推薦給長輩及帶孩子入住的貴賓。房內有2間臥室，即便4 人一起入住亦能保有私人空間，度過一段悠閒的時光。
PHOTO CREDIT: 虹夕諾雅 谷關
▲此外，此房型還備有寬敞的和式客廳、開闊的景觀露台， 以及半露天溫泉浴池。
虹夕諾雅 谷關特色房型：月見（入住人數：2人／面積約32坪）
PHOTO CREDIT: 虹夕諾雅 谷關
月見房型的溫泉專用區比其他房型大上約 2 倍，推薦給想多泡溫泉的貴賓。溫泉專用區有大型半露天溫泉浴池， 以及可供兩人躺臥、能一邊感受清風吹拂一邊放鬆的沙發。 另外，泡湯後的歇憩空間鋪設著燈心草編織成的榻榻米，淡雅的草香舒適且宜人。
PHOTO CREDIT: 虹夕諾雅 谷關
▲另一樓層則設有客廳、臥室， 以及能享受美景的觀景月見露台。
虹夕諾雅 谷關特色房型：水明（入住人數：2人／面積約23坪）
PHOTO CREDIT: 虹夕諾雅 谷關
水明為標準的客房房型。客廳、臥室樓層有一大片由地板延伸至天花板的落地窗，貴賓可在此享受美景。此外，還 可在能躺臥的賞月見露台閱讀、打盹，悠哉地度過慵懶時光。
PHOTO CREDIT: 虹夕諾雅 谷關
▲溫泉專用區則有開闊的半露天泡湯浴池，並設有長凳以供泡湯後歇憩。
虹夕諾雅 谷關特色房型：風音（入住人數：3人／面積約26坪）
PHOTO CREDIT: 虹夕諾雅 谷關
風音為樓中樓式的房型，房內備有 3 張床，推薦給與家人或朋友相聚入住的貴賓。客廳、臥室樓層有能將雙腿伸直、 悠哉席地而坐的和式客廳。
PHOTO CREDIT: 虹夕諾雅 谷關
▲此外，本樓層亦設有觀景露台，可邊欣賞美景邊享受品茶、讀書之樂。
虹夕諾雅 谷關特色房型：森羅（入住人數：7人／面積約65坪）
PHOTO CREDIT: 虹夕諾雅 谷關
森羅為館內獨一無二的特別房型，最多可供7人入住。客廳、臥室所在的樓層有3間臥室，推薦給團體下榻的貴賓。 中央露台擺放著餐桌，全家人可在山間澄澈清新的空氣中，一同享用餐點及團圓時光。
PHOTO CREDIT: 虹夕諾雅 谷關
▲溫泉專用區設有 2 個半露天溫泉浴池，能悠哉閒適地享受泡湯。
「虹夕諾雅 谷關」地址資訊
PHOTO CREDIT: 虹夕諾雅 谷關
地址：台中市和平區博愛里東關路一段溫泉巷 16 號
交通：從台北松山機場出發，在台北站轉乘高鐵到台中站後， 駕車約 90 分鐘
客房數：49 間（所有房間均設有半露天溫泉）
入住時間：3:00pm、退房時間：12:00pm
Trip.com線上訂房
Klook線上訂房
Agoda線上訂房
官網訂房
