彷彿走進動漫世界！西門地下市開幕 打造台北最潮地下城





臺北捷運公司去年年底，完成國外觀光客必經的國門第一站－淡水信義線臺北車站B3層大廳空間優化，以「服務盒」概念，搭配極簡灰白質感、清晰指標與燈帶導引，簡單、明亮且動線清晰，網友形容「彷彿置身日本大阪車站」，塑造代表臺灣意象的城市名片，更譽為可以媲美世界最美車站之一。繼臺北車站改造完成後，緊接著「西門地下街整體再造計畫」亦於日前完工，並攜手新想公司推出結合動漫、二次元、K-pop、遊戲、潮玩與特色餐飲的主題商場「西門地下市」，於1月20日盛大開幕，歡迎民眾搭乘臺北捷運至板南線西門站下車，前往體驗全新的「西門地下市」！

結合ACG動畫、漫畫、遊戲的「西門地下市」，匯聚動漫迷與年輕族群喜愛的潮流品牌與潮流娛樂，進駐品牌有動漫指標店Animate、人氣周邊品牌FANFANS、FANME、星宇文創，另外還有特色餐飲如一樂拉麵、扭蛋奶茶等，進入流行新次元。

空間設計以「年輕、多元、共感」為核心，採用深灰色調性結合霓虹光影，地板上的斑馬線與車道線設計，呈現地下城市風貌；而地下街廊道，則以捷運列車為設計靈感，巧妙融入列車車門、把手與車窗等「裝置藝術」，一起「搭乘」捷運到充滿想像力的動漫世界。

歡慶開幕，1月26日至3月1日，當日消費滿額1000元，憑發票或消費明細到服務臺，可抽扭蛋乙次，數量有限抽完為止。

西門町向來是臺北市年輕文化與流行娛樂的重要據點，捷運西門站更是串聯人流的交通要徑。為活化地下街經營，臺北捷運自111年推動硬體設施改善，完成5號出口電梯新設工程；113年調整契約租期年限與空間整合，導入全區主題式經營模式，由新想公司統籌規劃執行公共區域裝修及整體行銷，全面翻轉地下街樣貌。

西門地下市位於捷運西門站旁，地下街全長215公尺，總面積約931坪，店舖面積約385坪，設有3處廣場、通道與多間店鋪空間；大家熟知的跳舞區位於第3廣場內，是年輕族群展現創意與活力的場所。

