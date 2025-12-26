役搜救犬化身「球場小偵探」與左岸棒球場一同支持基層棒球

Beta與左岸棒球場球友支持基層棒球

記者黃秋儒／新北報導

曾榮獲國際MRT搜救犬認證，並授階一線四的退役新北市搜救犬Beta，憑藉著神奇的嗅覺及受過的特搜訓練陸續尋獲出逾千顆棒球。耶誕夜這天在新竹市水源里曾翰揚里長的協助下，將約700顆狀態良好的棒壘球贈與在基層棒球領域認真服務的球隊教練。

Beta 挖、找出的各式球類

Beta自退休後與家人定居新竹，常在左岸棒壘球場附近散步。憑藉靈敏的嗅覺與專業訓練，Beta竟在日常散步中陸續從草叢、林間與泥土中挖出超過千顆棒壘球，令人驚嘆不已！認養家庭王小姐說：「原本會把挖到的球直接放置於球場旁的垃圾桶裡，後來實在是太會找球了，於是想先收集起來看看是否會是個驚人的紀錄。」。隨著數量不斷累積，家人們決定轉化這份驚喜為善意行動：不僅清理了環境中的球類廢棄物，也希望讓這些被遺忘的球獲得新生，發揮更大的價值。今年11月中，Beta圓滿走完她精彩的一生。為了延續她對人類社會的貢獻，家人特地整理並分類她所尋獲的棒壘球，最終在新竹市水源里曾翰揚里長的協助下，將其中約700顆狀態良好的球捐贈給長期投入基層棒球教育的教練，作為球隊日常訓練之用。

水源里曾翰揚里長表示：很榮幸能夠協助並媒合這項善舉，讓基層棒球隊獲得更多練習用球資源。」Beta於新北市消防局服役時的領犬員凌國智小隊長表示：「Beta從服役到退休都是人類最好的夥伴，她的故事值得被人傳頌。」