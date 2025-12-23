役政工作特優 北市蟬聯第一

北市替代役男在災難時刻挺身而出，於今年九月颱風過後投入花蓮光復鄉救災重建。（北市兵役局提供）

記者王誌成∕台北報導

台北隊就職即將屆滿三週年，台北市兵役局秉持蔣萬安市長「服務型政府」的理念，持續推動各項役政實務工作，連續三年均榮獲中央評定為「特優單位」蟬聯全國第一。李治安局長二十三日表示，三年來的施政核心在於致力推動役政ｅ化與便民作業，並以實際行動關懷國軍與役男，全力打造最有感的全方位役政服務。

首先，在智慧城市願景下，台北市率全國之先推動「役男體檢ｅ化作業」，將傳統人工作業的檢查方式，改為全程導入數位化處理，成為各縣市精進役男體檢作業的學習標竿。

另外，北市府針對城市安全的防護整備也更加落實，在「二０二五城鎮韌性演習」中，將兵棋推演、防空演練及綜合實作等三項演練整合辦理，透過跨局處即時協作與整體應變機制，充分展現整合指揮與應處量能，有效強化城市防災體系及全民防衛韌性，榮獲中央評鑑三項成績均為「特優」，為全國唯一得此殊榮的城市。其次，對於關懷照顧台北市的在營子弟，北市府更是全國走透透，成為「敬軍楷模」城市。