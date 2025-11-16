役男入營報到 臺東軍人服務站關懷祝福

記者孫建屏／綜合報導

臺東縣政府今（17）日在火車站歡送陸軍第247梯次軍事訓練役男入營，軍人服務站站長曾仁政一早前往車站，介紹軍人之友社服務工作內容，並宣導服役期間注意事項及權益，叮嚀入營之後應立即將部隊單位及幹部聯繫電話告知家屬報平安，以利家屬與部隊雙向聯繫，防止遭詐騙情事發生。

臺東縣今日入營役男共計50人，報到現場由縣府兵役科人員為役男量測額溫，並填寫入營相關資料，臺東縣軍人服務站發放每人一張軍友服務卡；陸軍臺東地區指揮部也藉機宣導國軍福利與現行制度，並編組招募人員陪同役男搭車至營區，車行期間藉由官兵現身說法，分享在部隊服務親身感受，鼓勵役男們加入國軍行列。

曾仁政除提醒役男們近來天氣早晚偏涼，日夜溫差大，一定要注意自身保暖措施，叮囑要做好個人防疫工作外，也期勉他們遵守部隊相關管教規定，在訓練時如遇身體不適，要立即向幹部反應；遇有任何疑難問題，可隨時向軍人服務站反映尋求協助，臨行前祝福平安結訓返鄉。

臺東縣軍人服務站站長曾仁政歡送陸軍第247梯次軍事訓練役男入營，祝福他們平安結訓返鄉。（臺東縣軍人服務站提供）

臺東縣軍人服務站站長曾仁政向役男宣導軍人之友社服務工作內容，以及服役期間注意事項和權益。（臺東縣軍人服務站提供）