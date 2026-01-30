役男台64線遭輾斃 家屬怒駁「不實指控」：對哥哥的傷害不亞於四台車輾過的痛

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

台64線近日傳出死亡車禍，一名25歲溫姓替代役疑似與多元計程車司機爆口角遭丟包，慘被四車輾斃，外界更質疑是溫男「發酒瘋」才釀禍。對此，家屬也透過時代力量黨主席王婉諭發聲，怒駁事實與報導內容有極大落差，「這些不實指控對我哥哥的傷害，不亞於四台車輾過的痛」。

王婉諭表示，收到乘客家屬來訊，指出事發後，許多媒體稱死者「發酒瘋」、「與司機激烈爭執」，但在行車影像曝光後，證明他幾乎全程靜默，與報導內容有極大落差，家屬怒喊「這些不實指控對我哥哥的傷害，不亞於四台車輾過的痛」。

王婉諭說，這是受害者家屬傳來的訊息，也是他們最真實的心聲。身為過來人，自己非常清楚，當重大變故發生時，外界鋪天蓋地的揣測與標籤，往往是家屬最難以承受的壓力。提到當年自己選擇第一時間站在警局前面對媒體與大眾，就是為了不讓錯誤的報導與流言，定義了他們所經歷的一切，但如今，因為輿論所造成的二次傷害，正在溫姓男子的家屬身上再次上演。

王婉諭表示，想請求大家在司法還原真相之前，不妄加揣測，拒絕轉傳那些未經證實、誇大聳動的細節。也希望媒體保持冷靜與耐心，等待事實的浮現，讓司法去釐清真相。輿論的冷靜，往往是在混亂當下對家屬最大的善意。停止不實消息的流傳，把安靜與尊重的空間留給家屬，這是現階段他們最需要的支持，也是社會應有的克制與成熟。

