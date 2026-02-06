役男打靶中彈毀容照瘋傳！12人散布驚悚照慘了…女軍官、保大警全遭起訴

記者吳泊萱／台中報導

成功嶺18歲新兵打靶擊中左臉，導致三分之一張臉不見，傷勢照遭外流，中檢追查起訴10人。（圖／記者吳泊萱拍攝）

陸軍十軍團234機步旅一名邵姓義務役二兵（18歲），去年9月在成功嶺進行T91步槍打靶訓練時，槍枝不慎擊發打中左臉，導致左眼粉碎、有三分之一張臉不見，一度命危，最終奇蹟撿回一命，目前仍在醫院治療，生命跡象穩定。但案發有人將邵員的臉部傷勢照上傳網路，驚悚畫面引發關注，中檢主動剪報分案調查，查出臉書版主、軍人、警察等12人涉嫌外流照片，依違反個資法起訴10人；另外2人緩起訴處分。

針對打靶事故，中檢勘驗監視器畫面及相關事證後，不排除邵員是因操作槍枝不慎導致意外，針對此槍擊事故查無應負刑責之人，已將結果函知國防部等相關單位，由機關本於權責審慎認定，精進安全防範措施。

另外，針對散布邵員傷勢照部分，檢警循線追查發現一名臉書社團版主黃女，為了滿足社團成員窺探被害人隱私之慾望，PO出邵員傷勢照，導致照片外流至其他社群平台。另外，還有一名張姓現役女軍官，將傷勢照上傳短網址後傳送至各討論群組；還有蕭姓現役士官及楊姓員警也在網路上散布傷勢照。

檢察官一共查獲臉書版主黃女、2名陸軍、1名桃園航警保大員警，以及周男、李男、蔡男、謝男、吳男、高男等12人散布傷勢照，違反個資法；其中黃男等2人獲緩起訴處分。

檢察官依據各被告涉案情節及犯後態度，分別具體求處有期徒刑1至8月不等，其中臉書版主黃女求刑1年、張姓女軍官求刑10月、周男求刑8月。

台中地檢署強調，傷病人之影像及相關資訊，屬高度敏感之個人資料，尤其涉及軍事訓練事故及醫療救治情形，更應受到嚴格保護，非經當事人同意，不得任意蒐集、散布或利用。

任何基於好奇、點閱或轉傳心態而散布相關影像之行為，不僅可能侵害當事人隱私與人格尊嚴，亦恐影響軍紀維護與醫療隱私保障，並須依法負擔相應之刑事責任。

