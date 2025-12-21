役男收容所變「霸凌戰場」宜蘭爆3打1圍毆 家屬控訴求救無門

宜蘭收容所3打1替代役男遭圍毆，家屬怒提告追責。（圖 ／翻攝畫面）

宜蘭收容所在11月26日爆出替代役男遭霸凌圍毆事件，1名黃姓役男在服役期間疑因人際衝突，長期受到同袍欺凌，事發當天衝突升級，演變成3名役男聯手對他進行肢體攻擊，導致受傷，黃姓役男隔日返家至新北市就醫驗傷，雖身體並無大礙，但身心已受到相當創傷。事件一經曝光，立刻引發外界對役男服役安全與收容所管理的關注。

家屬指出，黃姓役男在事發前已多次向收容所反映遭霸凌的情況，期望所方介入調解，但所方未見積極作為，最終導致圍毆事件發生，家屬對管理疏失感到極度不滿，憤而對動手的役男提出告訴，並要求移民署徹查責任歸屬，希望能給受害役男1個合理交代。

移民署宜蘭收容所證實事件屬實，事發後立即啟動行政調查，並通報警方介入偵辦。經查，涉案役男已坦承不當行為，並依規定受到懲處，同時安排心理關懷輔導，協助受害役男轉調至其他服役單位。

移民署強調，對任何形式的欺凌或暴力行為絕不容忍，針對本案涉及的管理疏失，也已追究相關人員責任。移民署表示，將持續檢討與強化役男勤務及生活管理機制，避免類似事件再次發生，保障役男安全。

