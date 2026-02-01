役男暖心相伴 陪長者摺紙

新北替代役、備役役男與志工前往深坑區健順安養中心做公益，採取「一對一陪伴」方式，讓每名參與者皆能獲得適切協助與關懷。（新北市民政局提供）

記者吳瀛洲∕新北報導

新北市府民政局、深坑區公所攜手台灣通用無障礙生活扶助協會，邀集替代役役男、備役青年與志工前往深坑區健順安養中心辦理「寒冬送暖」公益服務，透過帶動唱、健康操、春聯書寫及摺紙手作等互動活動，陪伴長者與身心障礙朋友迎接新春到來，讓安養中心洋溢著熱鬧與溫馨。

新北替代役及備役役男與志工前往深坑區健順安養中心公益活動，役男們透過帶動唱等活動與長輩們一起動動身、動動腦。 （記者吳瀛洲攝）

民政局長林耀長表示，新北市替代役役男與退伍備役青年，平時即長期投入各項公益服務，這次透過實際走入照護機構、陪伴長者與身心障礙朋友，展現替代役制度在日常公益與公共支援之間的行動力與彈性，具體實踐「役畢不退場、服務不間斷」的精神。

新北替代役及備役役男與志工前往深坑區健順安養中心公益活動，折紙祝福採取「一對一陪伴」方式，讓每名參與者皆能獲得適切協助與關懷。（記者吳瀛洲攝）

這次活動採「一對一陪伴」方式，由現役替代役役男、新北市替代役編管中心備役青年及台扶會志工，細心陪伴長者完成春聯書寫與摺紙創作，讓每一名參與者都能獲得適切協助與關懷。台扶會也貼心規劃交通接送與陪伴安排，結合青年志工的力量，讓長者與身心障礙朋友能安心參與，落實無障礙生活與社會融合的理念。

新北替代役及備役役男與志工前往深坑區健順安養中心公益活動，陪伴長者及身心障礙者提前賀歲，迎接春節到來。（記者吳瀛洲攝）

參與服務的羅姓役男分享，為能在活動中好好陪伴長輩，事前特地在家反覆練習摺紙技巧，實際互動時，看見長者專注創作、露出滿足笑容，讓他深刻感受到陪伴的力量，也體會到公益服務帶來的真實溫暖。

退伍六年的替代役備役鍾姓役男表示，出社會後忙於工作與家庭，能在春節前夕重返公益服務現場格外珍貴，透過與長者的互動交流，在陪伴中獲得感動與力量，再次感受到服務社會的初心。