役男有感！下飯神配菜「豆棗」竟出自台灣 菜販揭密：應申請文化遺產
相信許多民眾到自助餐或清粥小菜店，都能看見紅色一條一條的醬菜類食物「豆棗」，甜甜鹹鹹的口感，光一小匙就能配上一大口白飯，是不少人的最愛，更是陪伴阿兵哥到退伍的標準配菜。對此擁有7萬粉絲、新莊資深菜販「少婦救星」廖炯程就表示，豆棗是台灣自己發明的，起源是日治時期蔗糖大量生產所致，還反向紅到日本去，可以申請非物質文化遺產了。
廖炯程表示，豆棗是七年級以前的全部人兒時共同記憶，男生當兵更不用說，就是「掃飯神器」，留到最後把碗裡的飯清空的。自己只要住飯店吃早餐，就算西式早餐擺在眼前，都會默默去稀飯區舀一碗，並配上醬瓜、肉鬆、麵筋與豆棗，「稀飯不配豆棗，人生少一味」。
廖炯程指出，豆棗雖然好吃，但的確不健康，本體雖然是很健康的豆皮，但會先進行「萬惡的油炸邪化儀式」，接著再煮一鍋糖、麥芽糖、醬油、鹽、白芝麻等辛香料，把炸過的豆皮放入，扒得外皮油亮油亮、鹹甜鹹甜。他打趣說，豆棗根本是早期台灣版「古早味中式太妃糖」，一度都懷疑是台南人搞出來的地方零食。
廖炯程說，豆棗並非源自中華文化，而是台灣自己發明的，是真正的MIT特色食品，原因出在日治時期，台灣蔗糖大量生產，催生了各種蜜餞包括番茄乾、話梅、金橘等，豆棗就是那個時代的創意結晶，還紅到反銷到日本去，根本是可以申請非物質文化遺產的存在。
鴨鴨漂流記！台中麻園頭溪2白鴨落腳市區 吸引路人好奇拍照

台中市北屯區麻園頭溪畔近日出現兩位「意外訪客」，不是漂流物，也不是生活垃圾，而是兩隻不知哪裡來的白鴨，疑似被大水沖到市區溪岸！路人一度以為是模型，走近才發現牠們正悠哉晃動脖子、拍拍翅膀，彷彿將突如其來的溪邊旅程視為一場意外度假。當地居民表示，溪水暴漲時，什麼東西都可能被沖上岸，「塑膠袋、寶特瓶就算了
