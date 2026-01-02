役男核准出國留學！抱病「不適合久站」辯：返國會影響就學 下場慘了

記者羅欣怡／桃園報導

桃園市28歲謝姓男子躲兵役，遭檢方起訴。（示意圖／資料照）

桃園市28歲謝姓男子，2021年以出國攻讀碩士為由，向區公所申請核准出境，依法應於2023年底返國接受徵兵及體檢。但期限屆滿後，區公所多次函文催請，謝男卻遲遲不回台灣，甚至以電子郵件回覆稱「返國會影響就學與就業」，推拖拉的行為市府函請桃園地檢署偵辦；桃檢偵結，依妨害兵役罪嫌提起公訴。

檢警調查指出，謝姓役男出境後未依規定返國，區公所於2024年3月正式行文催請返國接受徵兵處理與體檢，但謝男仍置之不理，僅在去年5月回信表示，返國恐影響未來就業與就學貸款申請，並自稱有骨盆前傾、椎間盤突出等身體狀況，不適合久站，因此持續滯留海外。

市府認為謝男行為已涉及規避兵役，依法將全案移送桃園地檢署偵辦。桃檢偵結後認定，謝男明知返國義務，卻在核准出境期限屆滿後刻意未歸，主觀上具備意圖避免徵兵處理之犯意，已觸犯《兵役法》相關規定，依法以妨害兵役罪嫌提起公訴。

