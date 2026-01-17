役男注意！內政部將甄選2600名研發替代役 報名資格、時間一次看

即時中心／高睿鴻報導

為避免投入辛苦程度最高、得接受嚴格軍事訓練的義務役，加上自身擁有科技及研發才能，每年都有許多役男有意報名「研發替代役」，以工作的方式完成服役。為此，內政部今（17）日宣布，為續推兵役制度延攬產業科技人才之策略、吸引研究所具技術背景的優秀人才，參與科技或產業研發工作，今年度（2026）研發替代役將於2月2日開放報名甄選，員額共2600名。

內政部進一步說明，民國82年次（含）至93年次（含）、尚未履行兵役義務、且具碩士以上學歷之役齡男子，都可報名參加甄選。

內政部回顧，研發替代役制度自從2008年開始實施，至今已累積5萬5000人加入該制度；總計於1800家以上用人單位服役、協助研發5705件專利、發表論文1萬749篇。內政部續指，今年研發替代役的用人單位，主要為半導體、機械、資訊、電子等各領域龍頭廠商，其中包含中研院、工研院、中科院、台積電、聯發科、中華電信等。內政部肯定，役男們奉獻心力服役表現，獲用人單位及社會大眾廣泛好評。

內政部也指，研發替代役制度，乃是建構用人單位、與役男間甄選媒合的作業平台，目的是提供役男多元服役選擇，使役男學以致用，不因服兵役而中斷所學，以達成人力資源妥適運用。

內政部說，今年將進行3次線上選填單位甄選作業，期間分別為2月9日至3月5日、3月14日至4月29日、5月9日至6月25日。歡迎符合資格的役男，可到內政部研發替代役資訊管理系統（https://rdss.moi.gov.tw），查詢相關報名及甄選作業程序，並完成線上報名及甄選作業，洽詢專線(02)8969-2099。

