役男注意！ 96年次男性2025年起須申請核准才能出國

新竹市政府提醒，96年次（含以前）出生的男性，自明年1月1日起因具備役男身分，未完成兵役義務前，如有出國規畫，皆須事先完成出境核准，才能順利通關。圖為新竹市役男入營前座談會。（圖／新竹市政府提供）

民國115年即將到來，新竹市政府提醒，96年次（含以前）出生的男性，至115年將屆滿19歲，自明年1月1日起，即具備役男身分。依兵役法施行法第48條及役男出境處理辦法第4條規定，役男未完成兵役義務前，如有出國規畫，皆須事先完成出境核准，才能順利通關。

市府指出，每年元旦與春節連假前，常有役男因未提前申請出境核准，導致無法登機、行程受阻的情形。為便利役男申請，內政部役政司提供「役男短期出境線上申請系統」，役男在出國前3日至30日間上網提出申請，經查無管制即可立即核准。核准通知單自核准日起1個月內可多次使用，節省時間又方便。

此外，如有國外升學規畫，役男也可依規定於符合年齡與就學階段（大學以下24歲、碩士27歲、博士30歲前），持入學許可或在學證明及護照，向移民署申請核准出境，讓留學行程安排更具彈性。

市府呼籲，役男出境規定攸關自身權益，只要提前了解並提早申請，就能避免因未核准而影響旅遊或升學計畫。歡迎多加利用線上申辦方式，快速完成程序，安心規畫行程。

