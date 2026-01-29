役男淪肥羊？內政部曝詐團5劇本：還要當心假長官

近年來詐騙集團無所不用其極騙取錢財，現在連役男都被盯上，內政部表示，男生當兵很累，更容易淪為不法分子的目標，並整理了詐團常用5套劇本，提醒役男跟家屬不要受騙上當。

內政部指出，當兵很累、手機時間很珍貴、零用錢更珍貴，但詐騙集團最愛的，就是役男現在這個狀態。下面整理了役男服役期間最常遇到的5種詐騙劇本，「不只給役男看，也拜託家人、朋友一起幫忙顧」。

首先是「像極了愛情」，內政部稱，詐團利用假交友的方法，役男一見面，荷包先見底；又或是利用交友軟體假冒對象，結合投資、應召、仙人跳，騙感情也騙錢。接下來是「突然有錢」，假中獎、穩賺不賠、軍人加倍、退費通知，全都是要人先掏錢。

廣告 廣告

另外，詐團也會利用假行政、假長官、假通報，冒充長官或人事官，用「記過、禁閉」恐嚇役男立刻匯款。內政部還指出，朋友推薦也要小心，「推薦的不是省錢，是賠錢！學長、同梯、假內線，也會用人情壓力誘騙役男投資或團購。」

「你兒子出代誌！」內政部提醒家屬也要小心，詐團會假冒役男軍中狀況，利用家屬擔心，編造受傷、欠錢、賠償來要錢。

內政部強調，役男們記住「投資有賺有賠，詐團只賺不賠！」當兵不是不能談感情、不是不能投資、也不是不能相信人，只是遇到「太急、太好、太剛好」的事，先停一下，撥打165反詐騙專線求助。

更多中時新聞網報導

失智媽只認他 吳永吉領悟母愛

澳網》發球進步了 阿卡瑞茲連3年晉8強

高鐵新車8月到 尖峰運能拚增50％