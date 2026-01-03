役男留守慘遭兵變！7000元跨年房費竟成女友開房贊助金

（記者周德瑄／綜合報導）一名正在服義務役的男子表示，原定跨年要陪女友入住已預訂的飯店，卻因中共正義使命-2025軍演被迫留守。他心懷愧疚支付了7000元房費讓女友獨享，沒想到事後得知女友竟帶著其他男性入住。役男崩潰感嘆，辛苦存下的薪水竟成女友偷情贊助金，讓他對保家衛國的意義感到迷惘。

示意圖／網友在Dcard發文感嘆，自己因軍演留守營區，辛苦存錢訂下的跨年飯店竟成女友與他人幽會的場所。（擷取自免費圖庫Pixabay）

這名網友在社群平台Dcard發文指出，原本已經排定休假要與女友共度元旦跨年夜，並提前訂好住宿地點，不料共軍突然宣布進行演習，導致所有義務役士兵都被管制休假留在營區。事發當下他立刻傳訊息向女友致歉，並承諾自行吸收全額飯店費用，不希望對方因為他的缺席而掃興，當時在寢室倒數跨年的他，心中還對女友充滿虧欠。

然而，原PO隨後收到女友友人轉傳的社群限時動態截圖，女友在文中抱怨男友無法離營，甚至氣憤寫下國家比較重要、活該一個人過等語句，更語出驚人表示只能怪自己沒多交幾個男朋友。原本以為女友只是發文宣洩情緒，但友人看不下去坦言，女方實際上並非獨自入住，而是帶著另一名男性共同使用了這間由原PO付費的房間。

得知真相的男網友在軍營中難過落淚，他感嘆自己每個月微薄的薪水不到7000元，省吃儉用就是為了給女友驚喜，結果這筆錢卻變成女友與他人開房的資金。他痛心表示自己不僅感情遭到背叛，更覺得自己成了最大的笑話，對於從軍保家衛國卻守護了這樣的人感到諷刺。貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛留言安慰，認為提早看清對方的真面目是好事，這筆錢雖然花得冤枉，但也成功擋掉了未來的災難。

