役男疑遭計程車丟包遭輾死！律師曝「他們超衰」：恐負連帶賠償

一名擁有頂大雙學位的25歲替代役男，25日酒後搭乘多元計程車，疑似因為踢椅背遭司機丟包台64線快速道路車道，他隨後遭到4輛車輾斃，檢警已將該案改列重大刑案。對此，律師王至德發文表示，後來輾過的4輛車的司機很可能會以未注意車前狀況，恐構成過失致死罪被偵查，真心覺得他們很衰，「鉅額的賠償恐怕會由這五個司機負連帶賠償責任」。

計程車司機對酒客既愛又恨

王至德在臉書粉專「法老王 - 王至德律師」發文指出，大部分的計程車司機其實對於喝醉酒的客人既愛又恨，愛的是一筆筆的車資收入，恨的是不小心就載到吐在車上的乘客。

他接著指出，有人說吐在車上就洗一洗就好了，首先如果只有吐一點點在腳踏墊上的話，那可以拆下來洗，但是如果是吐在椅子或腳踏墊沒有覆蓋的地方的話，只能用藥水清洗，費用一下子就拉高到2000元以上，且清潔至少需要2、3個小時，加上期間的營業損失可能至少要跟乘客要個6、7000以上才划算；還可能留下味道，甚至到了目的地卻發現人已經睡死，只能把人抬到人行道上的，所以基本上大部分的司機對於爛醉的乘客都很感冒。

輾過役男的4輛車恐要負連帶賠償

王至德從法律角度分析，司機在乘客上車之後卻把乘客丟在快速道路上，除了違反道路交通規則外，因為乘客與司機間的運送契約關係，也讓司機對於乘客負有一個保證人地位，也就是司機不能隨便的把人丟在危險的地方，這種行為就可能構成遺棄致死罪。但司機有打電話報警，多半會被法官排除殺人罪的故意。

但他還提到，後來輾過的4輛車的司機也很可能會以未注意車前狀況，可能構成過失致死罪被偵查，真心覺得他們很衰，誰會想到快速道路上會出現一個人躺在路中間？！「如果我是這4個司機的律師的話，我一定會從這個方向進行答辯」。

王至德最後指出，民事上自然也會有請求損害賠償的問題，這個鉅額的賠償恐怕會由這五個司機負連帶賠償責任，這其中多半又會有人要脫產了吧。

