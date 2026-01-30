役男被丟包台64線亡列「重大刑案」 政大教授轟Bolt卸責、交通部出手了

政大雙學士畢業的25歲溫姓替代役男，25日凌晨搭乘Bolt多元計程車返家時，因與司機發生爭執，遭丟包在台64線快速道路上，隨即被後方4輛車輾斃身亡，檢方深入調查後，將全案升格為重大刑案，但涉案司機仍獲交保。政大教授劉宏恩痛批，平台業者事後態度宛如「路人甲」，呼籲民眾抵制。交通部則強調，若平台與車隊未善盡管理責任，最重可廢止營業執照。

檢警調查指出，溫男當晚自北市文山區搭乘Bolt返家，因酒後疑似踢撞椅背，46歲林姓司機先是出言提醒，但突然情緒失控，強行把溫男丟包在台64快速道路。溫男受困車流中，隨即遭後方4輛車接連輾過，當場死亡。雖然林男約1分鐘後報警，但仍無法挽回悲劇。

廣告 廣告

據悉，偵辦期間林男原本以5萬元交保，但全案疑點重重，其交保金提升為25萬，檢警深入調查後，也從交通事故改列重大刑案偵辦中，重新召開偵查庭。現在林男已經完成交保，並遭Bolt停權。

政大教授痛批平台卸責 質疑安全機制形同虛設

劉宏恩痛批，叫車平台Bolt態度消極。他質疑，Bolt進軍台灣僅4個月就發生重大命案，事後聲明卻僅稱「不便說明」。劉也說，他常開台64線，實在難以想像它哪裡有地方可能下車，因為人下了車就根本等於只能在車道上，「你要告訴我林姓司機無法預見危險、非有意致乘客於危險中，孰人能信？」

劉宏恩也點出平台責任，質疑Bolt在台招募司機是否有完善篩選機制，是否為搶市占而放寬門檻，並質疑平台的導航與GPS系統，是否對異常停車地點毫無警示能力。他更直言，對Bolt態度無法接受，已解除安裝App，並呼籲民眾抵制。

Bolt聲明司機已停權

面對外界撻伐，Bolt二度發出聲明，對死者家屬表達哀悼，強調已立即停止涉案林男的接單資格。Bolt表示，事故已進入司法調查階段，相關證據與人員皆由警方掌握，平台方將全力配合提供行程紀錄等資訊。

Bolt也澄清，平台並未持有或掌控行車紀錄器影像，基於尊重偵查程序，現階段不便就未釐清的事實細節發表評論，後續將依調查結果進行內部檢視。

交通部出手：平台應負管理責 最重可廢照

針對平台責任問題，交通部明確表示，現行叫車平台多由計程車車隊開發或合作營運，依《計程車客運服務業申請核准經營辦法》及《汽車運輸業管理規則》，業者必須提送包含駕駛與車輛品質管理的營業計畫書，並負有維持服務品質及解決消費爭議的責任。

交通部強調，若業者違反相關規定，可依《公路法》處新台幣3萬元至9萬元罰鍰；若情節重大，主管機關得要求限期改善、停止其受託業務6個月至1年，最重甚至可廢止其營業執照。