役男被詐團盯上！ 內政部整理詐騙5大劇本：還要當心假長官

詐騙集團無所不用其極騙取錢財，現在連役男都被盯上，內政部表示，男生當兵很累，更容易淪為不法分子的目標，並整理了詐團常用5套劇本，提醒役男跟家屬不要受騙上當。（請聽AI報導。）

內政部整理了役男服役期間最常遇到的5種詐騙劇本，首先是詐團利用假交友的方法，役男一見面荷包先見底；又或是利用交友軟體假冒對象，結合投資、應召、仙人跳，騙感情也騙錢，接下來是突然有錢，假中獎、穩賺不賠、軍人加倍、退費通知，全都是要人先掏錢。

內政部指出，詐團也會利用假行政、假長官、假通報，冒充長官或人事官，用記過、禁閉恐嚇役男立刻匯款，朋友推薦也要小心，推薦的不是省錢是賠錢，學長、同梯、假內線，也會用人情壓力誘騙役男投資或團購。

內政部提醒家屬也要小心，詐團會假冒役男軍中狀況，利用家屬擔心，編造受傷、欠錢、賠償來要錢，役男們遇到太急、太好、太剛好的事，先停一下，撥打165反詐騙專線求助。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。