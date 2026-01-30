役男遭丟包被4車輾斃 Bolt司機違規同時加2車隊挨罰9萬

25歲溫姓替代役男酒後搭多元計程車時，遭丟包在車道，隨後被4輛車輾過，當場頭顱破裂慘死，北市公運處指出，林姓司機違規同時加入2個車隊，第2家車隊耐斯車隊未負查明之責，依《公路法》開罰9萬元。（記者翻攝）

新北市台64線快速道路25日凌晨，25歲溫姓替代役男酒後搭多元計程車時，疑踢椅背引發46歲林姓司機不滿，遭丟包在車道，隨後被4輛車輾過，當場頭顱破裂慘死，事發後12分鐘行車紀錄器卻顯示，溫男因酒醉全程相當安靜，僅聽到司機的聲音。北市公運處指出，林姓司機違規同時加入2個車隊，第2家車隊耐斯車隊未負查明之責，依《公路法》開罰9萬元。

公運處一般運輸科長洪瑜敏說明，溫姓替代役男在Bolt平台叫車，該平台與耐斯車隊合作，並由耐斯車隊林姓駕駛接單，經查林姓駕駛車牌，發現其隸屬於皇冠大車隊下，而Bolt平台並無與皇冠大車隊合作，依規「1輛計程車只能加入1個車隊，車隊需確認計程車是否有加入其他車隊」，依《公路法》可裁處3萬元至9萬元以下罰鍰，因耐斯車隊未查明的責任，已依《公路法》開罰9萬元。

廣告 廣告

洪瑜敏表示，至於林姓駕駛職登證及駕駛執照皆有效，後續警察機關將經法院判決及「道路交通管理處罰條例」辦理；另林姓駕駛丟包乘客於快速道路的行為，依「道路交通管理處罰條例」，不遵使用限制、禁止、行車管制及管理事項管制規則「違規減速、臨時停車或停車」，可處3000元至6000元罰鍰；同時依「道路交通管理處罰條例」，任意拒載乘客或故意繞道行駛者，處600元至1200元罰鍰，已由新北市警察局分別裁處3000元及600元罰鍰。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

更多中時新聞網報導

安心亞勤跑映後 秀Beatbox

漫才少爺 日本靈魂住進台語日常

孫可芳詹懷雲姐弟戀 喊「是我先看到你的」