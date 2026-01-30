役男遭Bolt司機丟包身亡 交通部：車隊應負管理責任

25歲溫姓男子在台64快速道路上，被計程車司機丟包後，遭多輛車輾過死亡。（示意圖／業者提供）

25歲溫姓替代役男25日遭Bolt派遣多元計程車司機丟包在台64線，遭4車輾過身亡。學者與民間團體皆呼籲改善制度漏洞，讓叫車平台不再只是媒合者。交通部表示，計程車隊須負駕駛管理責任，不能說委外媒合，出事後就叫平台負責，若車隊委反相關營運規定，最高罰9萬元或停業處分，計程車駕駛也不得任意拒載，將可罰600至1200元。

交通部表示，目前計程車平台管理機制中，叫車平台皆由計程車隊開發或與車隊業者合作營運，車隊應負起相關管理責任，包括維持服務品質、提供專業訓練、解決消費爭議等，都已有明文規定。

交通部說，現在大部分車隊有自家的平台，有的車隊則是委託叫車平台媒合乘客，在管理責任上「車隊就跑不掉」，就像開一家公司，要管理員工，不能說「電腦服務委外給別人」，公司有事就叫委外廠商負責。

不過交通部也提到，仍要釐清車隊與平台的委託關係，是單純只委託媒合，還是連人員訓練、駕駛篩選都一同委託執行，相關責任追究，還是要看車隊與平台的合約來釐清個案。

交通部指出，計程車客運服務業申請核准經營辦法、汽車運輸業管理規則中規定，申請營業時，計畫書須包含派遣系統、營業方式、建立服務品牌計畫等，並有維持服務品質、提供專業訓練、解決消費爭議之責，各公路主管機關得依計畫書對車隊（含所採用平台系統）進行營運監督管理，並定期對車隊業者辦理評鑑。

目前直轄市計程車由該市負責轄管監督，非直轄市則由交通部公路局負責，若發生相關案件，以屬地原則由各自的主管機關處理。交通部說，叫車平台並非特許事業，監督部分則回歸公司法管轄。

若計程車隊違反相關營運規定，可依公路法第77條第3項，處3萬元以上、9萬元以下罰鍰，公路主管機關得依其情節，予以糾正並限期改善、限期停止其繼續受委託6個月至1年或廢止其營業執照。

針對此次丟包情形，交通部坦言，該乘客看來沒什麼惡意行為，應不能拒載，依照道交條例規定，計程車駕駛人「任意拒載乘客或故意繞道行駛者」，可處600元以上、1200元以下罰鍰，乘客若遇到非法拒載或繞路，可記下車號、司機姓名及時間地點，向交通單位申訴。

此外，針對保險責任，交通部也提到，計程車客運業應投保強制險、旅客責任保險、第三人責任保險，未依規定投保旅客責任保險、第三人責任保險者可處3000元以上、3萬元以下罰鍰。

