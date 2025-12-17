役男體位標準擬加嚴 罹癌後若康復將服「替代役」

台北市 / 綜合報導

閃兵案爆發後，兵役的體位判定也成為討論重點之一。目前國防部預告，免役體位判定將更嚴格，像是罹癌的準役男，如果治療後，病情獲得控制或是恢復健康，還是得要服替代役。但惡性腫瘤的定義如何判定，有醫師表示，這規範的有些籠統。

模擬戰地實地演練，往後入伍服兵役，條件可能再加嚴，國防部日前預告，「體位區分標準」修正草案，大幅收緊免役體位判定標準。不少規定都有調整，像是罹癌患者到底需不需要當兵，以現行規定來看，診斷確定以及腫瘤切除後，還有症狀的人符合免役，修正之後免役條件改成，仍需治療不堪服役，持有重大傷病證明，另外還新增一條，如果治療後病情獲得控制，或是恢復健康者，屬於「替代役」體位。

不過醫師認為，「惡性腫瘤」幾個字定義籠統，還是得看實際病況而定，台安醫院心導管室主任林謂文說：「例如肺癌，一個肺葉切除，他可能對於比較需要耐力的，或是繁重的工作，粗糙的工作，可能沒有辦法負荷，的確是不太適合服兵役。」

另外身高部分，現行規定常備役標準，是身高158-195公分，超過或不到都可免役，修正過後常備役門檻，改為150公分以上，145到149公分得服替代役，要144公分以下才算免役，但也引發質疑聲浪，醫學定義中147公分以下，侏儒症患者難道也需要當兵嗎？

國防部長顧立雄說：「150公分之下，是不是要服替代役的部分，那這是由內政部他們來律定。」只是服役前的體檢，諸多檢查會經過各層級醫院，免役體位判定究竟誰來決定？

台安醫院心導管室主任林謂文說：「只要是專科醫師，不管是在哪家醫院，都會當作是很重要的依據，軍醫他會判定役男的體位，是最終的裁決者。」服兵役體位條件大幅修改，但最終草案還是得等到，多方討論凝聚共識，拍板定案後才算數。

