台北市 / 綜合報導

閃兵案爆發後，兵役的體位判定也成為討論重點之一。目前國防部預告，免役體位判定將更嚴格，像是罹癌的準役男，如果治療後病情獲得控制或是恢復健康還是得要服替代役。但惡性腫瘤的定義如何判定，有醫師表示這規範的有些籠統。

模擬戰地實地演練，往後入伍服兵役條件可能再加嚴，國防部日前預告，「體位區分標準」修正草案，大幅收緊免役體位判定標準，不少規定都有調整，像是罹癌患者到底需不需要當兵，以現行規定來看，診斷確定以及腫瘤切除後，還有症狀的人符合免役，修正之後免役條件改成，仍需治療不堪服役，持有重大傷病證明。

廣告 廣告

另外還新增一條，如果治療後病情獲得控制或是恢復健康者，屬於「替代役」體位，不過醫師認為，「惡性腫瘤」幾個字定義籠統還是得看實際病況而定，台安醫院心導管室主任林謂文說：「例如肺癌一個肺葉切除，他可能對於比較需要耐力的，或是繁重的工作粗糙的工作，可能沒有辦法負荷，的確是不太適合服兵役。」

另外身高部分，現行規定常備役標準是身高158-195公分，超過或不到都可免役，修正過後常備役門檻改為150公分以上，145到149公分得服替代役，要144公分以下才算免役，但也引發質疑聲浪，醫學定義中147公分以下，侏儒症患者難道也需要當兵嗎。150公分之下是不是要服替代役的部分，那這是由內政部他們來律定。

只是服役前的體檢諸多檢查會經過各層級醫院，免役體位判定究竟誰來決定，只要是專科醫師不管是在哪家醫院都是會將來當作很重要的依據，軍醫他會判定役男的體位是最終的裁決者，服兵役體位條件大幅修改，但最終草案還是得等到多方討論凝聚共識拍板定案後才算數。

原始連結







更多華視新聞報導

役男體位標準擬加嚴 罹癌後若康復將服「替代役」

役男注意！ 4/1起開放役男線上申請服替代役

Energy兵役惹議 Toro喊「我有服替代役」：經正常醫院判斷體位

