役男體位翻修達180項！扁平足要當替代役

國防部近日預告修訂「役男體位區分標準」，將調整高達180項免役標準，其中包括將BMI免役標準從35上修至45，並廢除扁平足免役規定，改為服替代役。這項修法旨在防堵閃兵漏洞，同時也因應近期藝人閃兵案件連環爆發，引發社會關注。未來役男若想免服兵役，條件將更加嚴格，僅有身高低於144公分等少數情況可獲免役資格。

藝人陳漢典曾因扁平足獲得免役通知書，他表示自己在10幾年前因「扁平足，無法高強度體能訓練」而免服兵役。然而，國防部正著手修改相關法規，未來扁平足將不再是免役理由。目前規定足弓角大於168度可免役，但修法後這類人員將改服「A級替代役」。同時，常備役的標準也將上修，足弓角從原本小於等於165度上修到168度。此外，重度拇趾內外翻、外生骨疣及拇囊炎等足部結構異常患者，也將改為服B級替代役。

內政部役政司副司長陳裕興解釋，A級替代役將分發至警察機關、消防機關等有外勤性質的單位服役，而B級則是在中央或地方政府的內勤文職單位上下班。

除了扁平足標準的修改，國防部也針對高血壓患者設立更嚴格的審核機制。這項修正與近期藝人王大陸等人被爆出找槍手造假重度高血壓逃避兵役有關。未來，高血壓患者將需住院1至3天觀察，並接受24小時連續血壓紀錄監測。

在體重方面，現行規定BMI指數大於35或小於15可免役，修法後則提高至BMI大於45才能免役，而身高低於144公分的免役標準則維持不變。

國防戰略與資源研究所長蘇紫雲認為，合理調整兵役體格標準有助於避免閃兵行為，並對國家安全和個人生涯發展有所幫助。

面對這些更加嚴格的免役標準，想要心存僥倖裝腳痛或拚命吃胖以逃避兵役的役男，未來將更難以規避兵役義務。

