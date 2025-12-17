役男體位趨嚴遭質疑「侏儒症也要當兵?」 顧立雄：服役是國民應盡義務

國防部長顧立雄表示，服役是國民應盡義務。（圖／李智為攝）

國防部日前預告公布「役男體位區分標準」修正草案，大幅將役男體檢標準提高，甚至將身高訂在144公分以下的才可免役，遭質疑是「侏儒症也要當兵!」國防部長顧立雄今天（17日）強調，服役是國民應盡義務，常備役體位是身高150公分，至於150公分以下是否要服替代役，是由內政部律定。

國防部預告的「役男體位區分標準」修正草案，替代役體位將區分為A、B級，其中免役體位從現行BMI＜15或BMI＞35調整為BMI＞45以上，常備役體位未修正，替代役則改分A級為15≦BMI＜16.5或32＜BMI≦37.5；替代役B級則是BMI＜15或37.5≦BMI≦45。

在身高部分，常備役規定將從現行158≦身高≦195改為身高≧150以上都要當兵，替代役體位則是從155≦身高≦157，改為A級145≦身高≦149；免役體位則從身高≧196或身高≦154，改為身高≦144。

對於國防部公告的「體位區分標準」修正草案，將身高部分由常備役體位從現行158公分至195公分，下修為身高超過150公分都要服役，身高144至150公分則服替代役。此一規定引發網路熱議，許多網友甚至開玩笑說「侏儒也要當兵」。

顧立雄接受媒體聯訪時強調，國防部維持常備役的體位標準，本來常備役的體位標準是身高150公分，身高沒有上限，至於身高150公分以下需不需要服替代役，則由內政部來律定。

針對目前爆發閃兵，是否要修《妨害兵役治罪條例》加重逃兵刑責，顧立雄強調，當兵是國民應盡的義務，任何推諉閃避兵役的行為都不可取，有關替代役的部分有替代役實施條例，是由內政部主管，國防部會與內政部一起協商討論。



