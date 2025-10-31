役男體檢回歸軍醫院防閃兵？顧立雄回應了

▲國防部長顧立雄（前排左一）宣布新體檢標準明年4月公布。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 藝人王大陸今年2月爆出「閃兵案」後，檢警持續深入追查，8個月內有15名藝人因涉閃兵遭拘提。針對台北榮總陳威明呼籲兵役體檢應該回歸軍醫體系，國防部長顧立雄今（31）日表示，國防部軍醫局會跟內政部役政司討論，現在是講到複檢的部分，看軍醫院的能量如何，會商之後有一致的意見，再跟外界報告。

立法院會下午繼續進行施政質詢，顧立雄在會前受訪。針對兵役體檢是否回歸軍醫體系，顧立雄表示。軍醫局會跟內政部役政司做個討論，因為現在是講到複檢的部分，我們再看看我們的能量如何，有一個一致的意見再跟大家報告。

至於新體檢標準預計何時公布？顧立雄說，體位的標準目前還是預計還是明年4月。

