役路相伴不孤單 中區五縣市齊聚南投 關懷傷病袍澤
為關懷因服役致身心障礙的袍澤弟兄及其眷屬，並促進情誼，115年「中區役路相伴．袍澤情深」座談活動於10日在台一生態休閒農場舉行。
本次活動由南投縣府與內政部役政司共同辦理，縣府秘書長李良珠代表縣長許淑華出席，內政部司長沈哲芳偕同中區五縣市民政處正、副局（處）長及役政人員出席，並和袍澤弟兄及眷屬互動交流，展現政府對袍澤弟兄及其家庭的重視與關懷。
李秘書長表示，「役路相伴、袍澤情深」，這不僅是一場座談活動，更是政府對傷病袍澤弟兄與家屬長期關懷的具體展現，感謝曾在服役期間因公受傷的袍澤弟兄，向他們堅毅不屈、勇敢面對生命挑戰的精神致上最深敬意；同時也向長年陪伴在側、不離不棄的家屬表達誠摯感謝。
這次活動吸引約450位袍澤弟兄及眷屬熱情參與，現場氣氛溫馨熱絡。透過座談交流，與會人員分享服役歷程、生活點滴及復健經驗，不僅增進彼此聯繫與支持，也深化情感交流，充分展現「役路相伴、袍澤情深」的精神內涵與價值。
活動除座談交流外，安排精彩表演節目及摸彩活動，獲得與會人員熱烈迴響，為本次活動增添熱鬧氣氛，共同度過溫馨且難忘的美好時光。
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