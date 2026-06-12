役路相伴十五載 替代役暖心陪伴受傷袍澤重拾希望

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南投縣李良珠秘書長(左1)、民政處林琦瑜處長(右2)、役政司沈哲芳司長(左2)感謝替代役役男徐健皓 (左3)對陳姓袍澤的付出。 圖：內政部提供

[Newtalk新聞] 內政部與南投縣政府今（12）日於南投縣共同舉辦「115年中區役路相伴－袍澤情深座談活動」，由役政司長沈哲芳代表劉世芳部長出席，並與南投縣政府李良珠秘書長共同主持活動，現場並致贈慰問金，向服役受傷致身心障礙的停退役弟兄及家屬表達誠摯關懷。

內政部表示，國家始終感念役男服役期間對社會與國家的付出，每一位弟兄都是守護台灣的重要力量。現行制度已針對服役致身心障礙停退役人員，依障礙程度核發每年三節慰問金1萬元至2萬元不等，並提供每月安養津貼，半癱者每月3,200元、全癱者每月7,463元，以減輕家庭照顧負擔。為進一步強化照顧量能，內政部今年已啟動「義務役軍人傷亡慰問金及安養津貼發給辦法」及「替代役役男權利實施辦法」修正作業，研議提高三節慰問金與安養津貼，希望透過制度化保障，提供受傷弟兄及家屬更穩定、長遠的支持。

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今天出席座談活動的替代役徐健皓是心理學研究所畢業，現於南投縣名間鄉公所服役，透過協助弟兄日常生活起居的過程，徐健皓深感受傷弟兄需要的不只是身體上的協助，更重要的是，能夠被理解。他以自身專業，在照護過程中留意弟兄的情緒變化，傾聽其內心抒發後給予適度的回應，與弟兄及家屬建立良好互動與信任關係。徐健皓表示，透過傾聽與陪伴，希望讓弟兄感受到自己並不孤單，也讓家屬能獲得更多支持與喘息空間。

內政部指出，為減輕家屬長期照顧壓力，自推動「替代役提供袍澤生活協助計畫」以來，已與全國20個地方政府合作，遴派具護理、職能治療、物理治療及醫學等專長的替代役男投入服務，累計超過1,600位優秀的替代役男參與，為147位受傷弟兄提供超過8萬次到府關懷與陪伴服務，展現替代役「袍澤互助、役路同行」的核心精神。

內政部進一步說明，為持續關懷因服役致身心障礙退役人員及其家庭，自102年起於北、中、南等區域分區辦理座談聯誼活動，透過交流分享與互動支持，協助弟兄走出傷痛、拓展人際網絡，以更積極正向的態度迎向人生新階段。

今日的活動現場也安排替代役公益大使團帶來古典與流行音樂演出、特技表演及在地樂團演出，營造溫馨歡樂氛圍。此外，長期投入公益服務的中華大家功德會也響應活動理念，捐贈16萬8,000元慰問金，向受傷弟兄表達敬意與支持，讓所有袍澤弟兄與家屬提前共度溫暖的端午佳節。

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