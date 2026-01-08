《彼岸之光，此岸之影》盛大開展

（記者卓羽榛臺北報導）2025年於日本京都引爆話題的《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》，以夢幻絢爛的光影藝術吸引超過25萬人朝聖，海外首站將於2026年1月17日至4月19日於台北華山文創園區盛大登場。睽違10年，當代藝術家蜷川實花挾強大設計能量再次登台，中華三菱也將結合全新上市之跨界休旅XFORCE投入藝文贊助，藉由蜷川實花的藝術能量展現XFORCE的設計語彙與品牌視野，除了將於3/7-3/8，3/21-3/22將於華山金八廣場展出XFORCE外，針對中華三菱車主再祭出九折優惠，全展期憑專屬折扣碼購票只要450元！



蜷川實花也宣布海外首站將加入「台北限定內容」，融合在地文化與全新視覺語彙，帶領觀眾進入光與影、夢與現實交錯的異想世界。這不僅是有史以來海外最大規模的展覽，更是蜷川實花全新進化、與科技藝術團隊 EiM 攜手打造最嶄新的沉浸式光影藝術體驗。展覽以五彩斑斕的絢麗花海、2,000條水晶串飾、720度無限延伸空間、夢幻垂墜的巨型掛布等八大展區呈現，全方位展示「蜷川美學」濃烈又細膩的色彩風格。中華三菱誠摯邀請車主一起走進蜷川實花的光影世界，感受視覺的極致震撼。

