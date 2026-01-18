「彼─此 2.0」打破場域界線 探索考古樂趣

記者黃朝琴／臺北報導

十三行博物館「彼─此 2.0」特展刻正於滬尾藝文休閒園區展出，除打破場域界線，將八里史前記憶帶往淡水，更打破靜態展示的框架，將考古現場的探索樂趣，原汁原味搬進現代化藝文空間，展場有超擬真的「3D考古發掘探坑地貼」，大小朋友還可變裝化身帥氣的「一日考古學家」，或換上史前風格服飾，與十三行人立牌來場跨時空合影，輕鬆玩樂理解淡水河孕育的歷史。

串起淡水河兩岸緊密連結

十三行博物館館長羅珮瑄表示，淡江大橋5月將通車，「彼─此 2.0」特展透過八里土地上生活的史前人類智慧，與淡水當代園區的永續精神相呼應，串起淡水河兩岸緊密的地理與文化連結，展期至3月29日。

羅珮瑄指出，展場焦點首推超擬真的「3D考古發掘探坑地貼」，讓民眾一腳踏入彷彿深不見底的歷史現場，帶來強烈視覺震撼；另有精緻微縮模型與標本，將聚落生活與地底祕密濃縮於方寸之間。

為讓觀眾不只是「看」展，更要「玩」展，展區特別打造超人氣的「沉浸式扮裝互動區」，大小朋友不僅能化身帥氣的「一日考古學家」，也能換上史前風格服飾，與十三行人立牌跨時空合影，加上趣味十足的陶罐拼圖挑戰，讓原本嚴肅的考古知識，瞬間變成適合全家共遊的精采探險。

「3D考古發掘探坑地貼」讓民眾一腳踏入彷彿深不見底的歷史現場。（十三行博物館提供）

超人氣的「沉浸式扮裝互動區」，大小朋友可變裝化身帥氣的考古學家。（十三行博物館提供）