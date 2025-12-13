往來雙北 基隆人盼增國3客運

由於基隆往來台北通勤的民眾人數眾多，有民眾建議市府協調客運業者，運用國道3號繞行通勤時間容易塞車的台北市區，經營開往北市南區方向路線，以紓解人潮。（張志康攝）

近日有基隆市民在社群網站上提出建議，希望基隆市政府能夠協調客運業者，利用國道3號開闢基隆通往台北市文山區或新北市新店、中永和一帶的路線，以紓解現有國道客運的人流。市府交通處表示，將會與公路局與客運業者協調，綜合考量開闢路線或現有路線增班的可行性評估。

目前基隆市民眾前往台北市或新北市通勤，若搭乘國道客運，大多以台北市東區的市府轉運站、南港站為主要的接駁點，再透過轉乘捷運或公車前往雙北的其他地區。

近日有民眾指出，目前基隆的國道客運大多行經國道1號，若能增加經由國3抵達文山區、新店、中永和方向的國道客運，可吸引在周邊地區工作的民眾搭乘，能有效紓解現有國道客運的人流，也可藉由TPASS行政院通勤月票或觀光套票方式，帶動民眾假日期間來訪基隆的意願。

廣告 廣告

目前基隆市往返台北市南區方向的國道客運，包括了1551路線及1550路線，但都會繞經台北市區，前者繞行基隆路、後者繞行建國北路，上下班通勤時間反倒較轉車接駁方式更久，也有班次不足等問題，新增路線可繞過市區直達北市南區，但各客運業者有司機人力荒的現象，一條路線僅靠上下班通勤，也會有經營上的困難。

交通處表示，將與公路主管機關公路局及客運業者提出協調，透過綜合考量客運路線條件，評估路線可行性。