往哪裡跑？新北新莊1男「騎車左右搖晃」遭攔查加速逃逸 竟是通緝犯毒駕

即時中心／林耿郁報導

近期毒駕案件有增加趨勢；日前新北市新莊區員警巡邏時，發現一名男子騎車不穩、左右搖晃，遂上前展開盤查，沒想到對方竟加速逃逸，最終遭到警網圍捕。結果發現對方不僅是通緝犯，且有吸毒反應，遭移送法辦。

心虛想逃！據新莊警分局資訊，1月24日晚間2名福營派出所警員執行巡邏勤務時，行經新莊區新北大道與中正路口，發現一名騎乘普通重型機車之男子形跡可疑、車輛左右搖晃不穩，遂上前攔查。

不料該名騎士拒絕停車受檢，騎乘機車加速沿新北大道、中正路、富國路等路段逃逸。員警立即通報線上警力實施攔截圍捕，最終在新莊分局丹鳳派出所支援警力協助下，成功緝獲溫姓嫌犯（男、37歲）。

經警方查證，溫嫌為新北地檢署發布之妨害自由及毒品通緝犯，另亦遭台北地檢署發布不能安全駕駛通緝。

此外，警方發現溫嫌騎乘機車時，疑似有毒駕情事，遂實施唾液毒品快篩檢測，結果呈現安非他命陽性反應。當場依道路交通管理處罰條例第35條規定，扣留機車並開立告發單，並採集其尿液送驗。

通緝部分，分別移送新北、台北地檢署歸案；毒駕部分，將依違反毒品危害防制條例及公共危險罪嫌，移請新北地檢署偵辦。

新莊分局呼籲，民眾切勿心存僥倖施用毒品後駕車上路，毒駕行為不僅危害自身安全，更嚴重威脅其他用路人生命財產安全。警方將持續加強取締毒品犯罪及危險駕駛行為，以維護社會治安與交通安全，請民眾遵守法令，共同營造安全的用路環境。





《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

