往唱跳歌手邁進 曾沛慈北流演唱會羞喊「老公不要看」

歌手曾沛慈首度站上北流舞台開唱，以「關於愛這件事」為主題，與歌迷分享她對愛情的觀察與感受。出道18年的她，不僅展現了深厚的歌唱實力，更在演唱會中勇敢嘗試跳舞表演，展現全新面貌。曾沛慈的演藝之路從第二屆《超級星光大道》第6名開始，經歷了戲劇演出、發行5張專輯，甚至獲得金鐘女配角獎的肯定，展現了她多元的藝術才華與不斷突破自我的決心。

在演唱會上，曾沛慈演唱了多首經典歌曲，包括《關於愛這件事》、《黑框眼鏡》、《連鎖反應》等，展現她豐富的音樂作品。她在台上自信表示自己是個有深度的人，並挑戰了一直想做的事情——跳舞表演。與男舞者互動時，她還俏皮地提醒台下的老公「不要看」，展現了她幽默的一面。

曾沛慈的音樂之路並非一帆風順。參加《超級星光大道》獲得第6名後，她與其他前10強組成「星光二班」發行合輯，但當時沒有合約在身。宣傳期結束後，她沉澱了1年，為尋求發片機會而轉入演藝圈。在《終極一班2》中飾演「雷婷」一角後人氣大漲，由她演唱的主題曲《一個人想著一個人》更登上各大音樂榜冠軍，終於獲得唱片合約實現發片夢想。

除了音樂成就，曾沛慈在戲劇領域也有亮眼表現。她在2019年憑藉《我們與惡的距離》中「應思悅」一角獲得金鐘女配角獎，2024年以《BIG》中的癌童母親角色入圍金馬女配角，今年則以《太太太厲害》中飾演台東主婦發明家「鄭美惠」獲得金鐘獎戲劇節目女主角提名。雖然最終以1票之差無緣奪獎，但她表示演完「鄭美惠」這個角色後，對演戲產生了更大的興趣，也激起了想挑戰更多角色的慾望。

曾沛慈表示，很開心多年後的自己，不只在舞台上服務他人，也開始明白自己想追求什麼，能在不同身分的轉換中找到自在。她的成長故事顯示了一位藝人如何在音樂與戲劇領域不斷突破自我，展現多元才華。

