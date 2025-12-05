往太陽穴猛打 女童母親再爆賴瑞隆兒「早有前科」：就是霸凌才轉學

受害女童家長控訴，賴瑞隆兒子往女兒太陽穴死裡打，更爆料對方在上一所學校也涉入霸凌才會轉學。（圖／王英豪攝）

有意角逐高雄市長的民進黨立委賴瑞隆，近日遭爆料其8歲兒在學校霸凌同學，不僅追打對方躲到廁所，還在門外堵了12分鐘，放話要弄死對方，引發軒然大波。對此受害女童母親痛批，女兒被猛打太陽穴，更爆料對方會轉學過來，就是因為在前一所學校也曾毆打同學。

根據《TVBS》報導，女童母親憤慨表示，校方和賴瑞隆都想把事件定調為雙方發生摩擦導致互毆，但實際上女兒根本是被單方面痛毆，對方瞄準太陽穴猛打，女兒根本沒有還手之力，要求學校公布監視器畫面讓大家知道真相。

廣告 廣告

女童母親更爆料，賴瑞隆兒子早有「前科」，對方學過空手道，曾在上一所學校毆打同學，因此才轉學到現在學校，未料又再度涉入霸凌事件，且受害者至少3人，包括遭爆料的黃姓女童與其哥哥，還有一名徐姓男童也被賴瑞隆兒子踹到受傷。

由於臨近大選，對於外界質疑有政治動機，女童母親情緒激動反駁，表示事情發生在10月16日，學校過了兩周才立案調查，又過了一個月才通知雙方家長見面，對方母親，也就是賴瑞隆妻子到場後態度也不佳，之後遲遲無下文，才會在昨（4日）訴諸媒體。女童母親說，給了對方這麼久時間處理，卻都被置之不理，直到事件曝光才開記者會道歉，若真有政治動機，早就在當下爆料了，何必隱忍這麼久。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

更多中時新聞網報導

吳克群忙到緊繃 找田定豐頌缽療癒

腦內Tau蛋白沉積 造成失智惡化關鍵

康康笑曝被徐懷鈺暗戀 藉come come傳情