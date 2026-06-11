往日對手廖婉汝獲提名監委 莊瑞雄讚「非常棒」：府對在野釋善意

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5連霸國民黨前立委廖婉汝被總統賴清德提名為監察委員。（圖／翻攝廖婉汝臉書）

總統府今天（11日）公布29位監察委員提名名單，院長被提名人為獨派醫界大老陳永興、副院長被提名人是現任監委王榮璋，特別的是，監委被提名人中有5連霸國民黨前立委廖婉汝、新北市長侯友宜的前核心副手謝政達。過去曾和廖婉汝競選過的民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄說，廖婉汝是非常棒的政治人物，個性也不錯，總統府釋出善意，但不知道在野黨會不會買單。

對於總統府提名不同黨派的監委名單，莊瑞雄上午受訪表示，這當然是釋出善意，但在野黨會不會埋單就不曉得。被提名人有些人他不任務，無從評論，至於廖婉汝，是個好人、大姐頭，他過去曾跟廖競選過，是一個非常棒的政治人物。

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監委提名名單將送立法院審查，莊瑞雄期盼朝野能實質審查，此次提名兼顧不同黨派，立法院若反對，要有理由。他期待，這次監察院人事權的同意，能考量個人社會聲望、能力和社會評價，若是優秀人選，大家共同支持。

對於監察院長被提名人陳永興，民進黨團書記長范雲說，她認識的陳永興一直都是超越黨派、為人民服務，不管是過去民主運動時期，或民進黨執政時，陳永興也都給予監督、批判，是一個超越黨派的好選擇。

范雲表示，監察院長跟監察院的工作有很多是在監督政府，陳永興非常符合這個重要的工作。



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