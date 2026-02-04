往警察頭遭劈2刀！ 害失血1千CC急送加護 苗栗市場揮刀狂男不治

苗栗縣消防局獲報，將揮刀男子送醫。讀者提供



苗栗市南苗市場4日發生一起驚悚砍人案，40歲鍾姓男子借手機遭拒，持刀喊要殺人；警方到場後與鍾男對峙，過程中，朱姓員警頭部遭砍2刀，血流滿面慘況，目前朱姓員警被送往苗栗醫院急救。而鍾男也宣告不治。

朱警送苗栗醫院急診救治，其左額頭約有7公分、及頭頂部約有10公分的撕裂傷，造成大量失血約500到1000cc，經緊急縫合及輸血救治，目前生命徵象穩定；另電腦斷層檢查發現有局部顱骨骨裂，已安排入住加護病房接受後續治療。

